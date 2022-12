Mercato Inter, Marotta vara la linea verde: la strategia nerazzurra (TS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 28/12/2022

Mercato Inter, nerazzurri pronti a puntellare la rosa con giovani di prospettiva. A riportarlo è l’edizione odierna di Tuttosport, spiegando che la dirigenza nerazzurra avrebbe ormai deciso la strategia per il futuro.

Piano già iniziato la scorsa estate, con gli acquisti di Asllani e Bellanova, che proseguirà anche nel futuro. Di certo, sottolinea il quotidiano, non mancheranno altri colpi di esperienza alla Dzeko ma la priorità sarebbe quella di puntare sui giovani. Giocatore che certamente avranno un prezzo del cartellino superiore ma ingaggi nettamente inferiori.

Mercato Inter, da Scalvini ad Alcaraz: tutti i giovani nel mirino

La dirigenza nerazzurra starebbe monitorando con attenzione diversi profili in vista della prossima stagione. Il nome in cima alla lista sarebbe quello di Scalvini dell’Atalanta. In caso di partenza di Dumfries, si punterà ancora sulla linea verde. Il principale candidato sarebbe Tajon Buchanan, canadese classe ‘99 di proprietà del Club Brugge. Il suo valore si aggira tra i 15 e i 18 milioni di euro.

Cifre simili anche per Alcaraz, centrocampista argentino del Racing che ha stregato Ausilio e Baccin. In attacco si punta al classe ‘97 Marcus Thuram, in scadenza di contratto a fine stagione. Per il francese però bisognerà fare i conti con una concorrenza importante.