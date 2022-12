Mercato Inter, i rinforzi sono già in casa: Ausilio chiaro. Novità su Gosens

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 20/12/2022

Mercato Inter, Piero Ausilio ha ricevuto ieri sera a Montecatini Terme il “Trofeo Maestrelli”. A margine della cerimonia ha affrontato diversi temi tra cui il rinnovo di Skriniar e soprattutto il mercato.

L’edizione odierna di Tuttosport ha riportato le sue dichiarazioni focalizzandosi sulle intenzioni del club nerazzurro per il futuro. Il direttore sportivo è stato abbastanza chiaro: “Noi pensiamo di avere una squadra molto competitiva, il vero nostro mercato sarà fatto attraverso i rientri di Brozovic, Lukaku, Correa che dovrebbe finalmente iniziare a stare bene e pure di un Lautaro molto motivato per il Mondiale. Lo considero un mercato importante perché parliamo di tre campioni che non abbiamo avuto per infortuni e che hanno tolto alla squadra delle opportunità e delle risorse. Saranno delle armi in più”.

Mercato Inter, Ausilio si sbilancia anche su Gosens

Come prevedibile, l’Inter non sembrerebbe intenzionata a fare nuovi acquisti nella sessione invernale ma tanto dipenderà anche dalle eventuali cessioni. Ausilio ha tolto definitivamente dal mercato Robin Gosens, dato più volte per partente: “Sto rivedendo il giocatore dell’Atalanta, con una gamba importante. Sono convinto che farà bene e tornerà pure in nazionale: non è sul mercato”.

Infine una battuta sulla lotta scudetto e sul big match contro il Napoli alla ripresa del campionato. Per Ausilio non sarà un match decisivo in quanto c’è ancora tutto il girone di ritorno da giocare. L’Inter è sotto di 11 punti dalla vetta della classifica ed ha tutto il tempo per recuperare e le somme potranno essere tirate soltanto tra marzo e aprile.