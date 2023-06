Mercato Inter, ecco il primo colpo: domani le visite mediche (GdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 26/06/2023

Mercato Inter, i nerazzurri sono pronti ad ufficializzare il primo colpo per la prossima stagione. L’addio a parametro zero di Edin Dzeko, passato a parametro zero al Fenerbahce, ha liberato ‘uno slot’ in squadra. Già domani potrebbe essere il giorno di Marcus Thuram.

Con il francese sarebbe già stata trovata l’intesa per un contratto quinquennale a 6 milioni di euro netti a stagione. Domani, salvo colpi di scena, è previsto il suo arrivo a Milano per le visite mediche di rito e la firma del contratto.

Mercato Inter, domani il giorno di Thuram

A riportarlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiegando che il francese sarebbe atteso nel capoluogo lombardo domani in mattinata per recarsi alla clinica Humanitas di Rozzano e poi al CONI.

Nel pomeriggio, invece, dovrebbe recarsi in sede per firmare il contratto che lo legherà per i prossimi 5 anni in nerazzurro e diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell’Inter.