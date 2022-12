Mercato Inter, Dumfries via a gennaio? Dal Bayern il sostituto (GdS)

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 27/12/2022

Il mercato dell’Inter è pronto a cominciare, anche ufficialmente. Il mese degli affari è alle porte e, in attesa del rientro in campo previsto per il 4 gennaio nel big match contro il Napoli dell’ex Spalletti, la stagione dei sogni procederà parallela ai gesti tecnici di Lautaro e compagni.

C’è un nome che, più di altri, è chiacchierato in questo momento in uscita. Denzel Dumfries potrebbe lasciare l’Inter. Reduce da un buon Mondiale, l’olandese si è confermato pedina di livello internazionale e potenzialmente utile per le necessità di cassa dei nerazzurri. Come rivela La Gazzetta dello Sport, l’idea per l’esterno è sempre stata quella di verificare una possibile cessione in estate, ma non è escluso nemmeno che una buona offerta arrivi già a gennaio, accelerando un addio possibile.

Mercato Inter, la staffetta può arrivare già a gennaio. Ecco lo scenario

Un’ipotesi tutta da verificare con quel che effettivamente arriverà sul tavolo di Marotta. Certo è che su Dumfries si sono posati i riflettori dei big club, in particolare di Premier League.

E se andasse via? L’opzione, come detto, non è da scartare a priori, pur in questo momento più defilata all’ipotesi di una permanenza fino a giugno. L’Inter, peraltro, non si farebbe trovare in ogni caso impreparata. Dalle pagine odierne del quotidiano milanese un nome preciso per la successione a Dumfries: Mazraoui, esterno del Bayern, reduce anch’egli dal Mondiale col suo sorprendente Marocco, che piace dai tempi dell’Ajax. L’alleato, spiega il giorno, potrebbe essere il connazionale Hakimi, uno che già Milano l’ha conosciuta bene.