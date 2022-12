Mercato Inter, cambia tutto in difesa? Chi è il vero sacrificabile (GdS)

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 05/12/2022

Mercato Inter, riflettori sulla difesa. Tra possibili sacrifici e nuove idee in entrata, oggi La Gazzetta dello Sport indaga sulle strategie per il pacchetto arretrato del club nerazzurro. Skriniar (alle prese con il noto rebus rinnovo) resta in attesa, mentre Bastoni è – per il quotidiano – il possibile sacrificabile nel caso in cui l’Inter dovesse decidere di cambiare qualcosa davanti ad Onana.

Ci sono due opzioni sul tavolo della dirigenza: uno dei preferiti è gran protagonista in questo momento al Mondiale in Qatar.

Mercato Inter, via Bastoni? I motivi. Intanto, i nerazzurri pensano alle alternative

Ma andiamo per ordine. Il futuro di Bastoni potrebbe non essere a lungo all’Inter. Già chiacchierato in uscita nella precedente sessione di mercato, l’ex Parma è poi rimasto a Milano. Il quotidiano milanese – però – insiste: “Non è più così sicuro di avere un lungo futuro interista: per età e prospettiva, è uno dei difensori più accattivanti su piazza e le chiamate esplorative dalla Premier, anche negli ultimi giorni, non si sono fermate”.

Chi, eventualmente, al posto di Bastoni? Il sogno è Gvardiol, attualmente impegnato con la Croazia, ma il prezzo è altissimo. Piace pure un ecuadoriano del Leverkusen: Hincapié, calciatore che Ausilio ha potuto ammirare di recente in Qatar.