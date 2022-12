Mercato Inter, Baccin vola in Qatar: nome inedito per la fascia destra (CdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 02/12/2022

Mercato Inter, occhi puntati sul mondiale. La dirigenza nerazzurra è a caccia di talenti per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi. Come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola Ausilio e Baccin si sono scambiati il testimone in Qatar.

Sono diversi i giocatori che l’Inter starebbe monitorando con attenzione. L’ultimo nome nel mirino dei nerazzurri sarebbe quello di Angelo Preciado, esterno destro 25enne che si è messo in luce con la maglia dell’Ecuador.

Mercato Inter, alla scoperta di Preciado: affare possibile a cifre contenute

Preciado è un giocatore molto veloce capace di ricoprire sia la posizione da terzino che da esterno a tutta fascia. Cresciuto nel settore giovanile dell’Indipendente del Vallo ha esordito in prima squadra a 20 anni per poi trasferirsi nel 2021 in Belgio al Genk.

Il prossimo febbraio compirà 25 anni e sembra ormai pronto al definitivo salto di qualità. Per l’Inter potrebbe rappresentare un investimento per il futuro e potrebbe arrivare soltanto a cifre contenute. Il Corriere dello Sport sottolinea che non sarebbe considerato come uno dei papabili sostituti di Dumfries, che potrebbe essere il grande sacrificio, ma soltanto un’alternativa sulla fascia destra.