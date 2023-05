Lukaku, un gesto che vale più di mille parole: messaggio al Chelsea (CdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 29/05/2023

Lukaku, resta sempre incerto il suo futuro per la prossima stagione. Il prestito in nerazzurro scadrà a giugno e al momento un suo riscatto sembrerebbe molto complicato. Il suo valore a bilancio dei blues sarebbe di 70 milioni di euro, cifra che l’Inter non potrebbe investire.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione spiegando inoltre che Pochettino, che sarà molto probabilmente il nuovo allenatore dei blues, sarebbe disposto a dargli una nuova chance ma il belga sembrerebbe intenzionato a restare in nerazzurro.

Lukaku, il gesto eloquente del belga è chiaro

Il quotidiano sottolinea il gesto compiuto dal belga dopo la rete realizzata sabato sera al San Siro all’Atalanta: “dopo l’abbraccio dei i compagni, mentre stava tornando a centrocampo, Big Rom si è voltato un’altra volta, si è battuto la mano sul cuore e poi, con l’indice, ha puntato terra. Nulla da interpretare: il significato del messaggio era chiaro”.

Lukaku vuole restare a Milano e in estate è comunque previsto un summit tra le due società. I nerazzurri potrebbero riconfermarlo soltanto in prestito. L’Inter chiederà uno sconto rispetto agli 8 milioni di questa stagione e il belga, senza dubbio, sarebbe disposto a decurtarsi l’ingaggio pur di restare.