Lukaku titolare col Napoli? Una tabella precisa e tre step da superare

14/12/2022

Lukaku e l’Inter: un matrimonio bis che, fin qui, non ha sortito gli effetti sperati. Colpa di un infortunio che ha tenuto ai box Big Rom per gran parte della prima metà di stagione. Poi il Mondiale, coi suoi affanni, e un Belgio – pur con Lukaku in campo – incapace di passare la fase a gironi. Un modo, comunque, per riproporre il nome di Lukaku a grandi ritmi. Ora l’Inter lo aspetta per i suoi gol che tanto sono mancati fin qui.

Ma Lukaku sarà titolare col Napoli? La sfida coi partenopei (in programma il 4 gennaio, alla ripresa) è assolutamente decisiva. Vincere darebbe ai nerazzurri le motivazioni giuste per tentare una rimonta oggi complicatissima. C’è un piano per riproporre Lukaku al centro del progetto di Inzaghi.

Lukaku, la strategia dei nerazzurri. Tre test, una tabella precisa

C’è innanzitutto il test col Siviglia. Sulla Gazzetta dello Sport si legge: “La presenza di Romelu è ancora incerta, e non per problemi fisici o scelte precauzionali. L’idea alternativa è quella di lasciarlo ancora ad Appiano Gentile a lavorare, a mettere benzina nelle gambe”. Domani la giornata decisiva per l’impiego o meno di Lukaku contro gli spagnoli.

Il centravanti potrebbe tornare a primeggiare, invece, nelle successive e ultime due amichevoli del 2022: contro Reggina e Sassuolo. “Giovedì prossimo, a Reggio Calabria, andrà in scena il derby della famiglia Inzaghi: Pippo ospiterà Simone, un modo diverso per farsi gli auguri di Natale. E il regalo per il tecnico nerazzurro sarà quello di rivedere il suo numero 90 a guidare l’attacco della sua Inter. Se prima di Natale Romelu riuscisse a garantire almeno 45’ a grande intensità, poi il 29 in casa del Sassuolo si potrebbe provare ad aumentare il minutaggio: almeno un’ora, se non addirittura 75 minuti”. Sarebbe senz’altro il viatico perfetto per la sfida contro il Napoli di Luciano Spalletti. Tre step, quanti i test dei nerazzurri, per presentare un Lukaku in piena forma a gennaio.