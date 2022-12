Lukaku scatenato: il programma di Natale e un retroscena parlano chiaro

di Candido Baldini, pubblicato il: 24/12/2022

Lukaku è pronto a riprendersi l’Inter. Dopo la grande dimostrazione di amore vista in estate il belga ha dovuto fare i conti con diversi infortuni. Ora però, con il Mondiale alle spalle, l’attaccante è pronto a riprendersi la squadra che due anni fa ha trascinato a suon di gol alla vittoria dello scudetto. La voglia di caricarsi i compagni sulle spalle è tanta, e il programma che Lukaku ha in mente per questa sosta natalizia parla chiaro. La Gazzetta dello Sport questa mattina ha raccontato infatti che il giocatore sfrutterà i giorni che Simone Inzaghi ha concesso alla squadra per riposare per accelerare il processo di recupero della migliore forma fisica.

“Romelu si è allenato anche ieri e lo farà anche oggi e domani, in tutti i tre giorni di riposo che ha concesso Inzaghi alla squadra. Il programma, ovviamente pensato insieme allo staff tecnico nerazzurro, prevede due ore di allenamento al giorno. Agenda che il belga riempirà nella sua residenza di Bruxelles, che ha raggiunto ieri, salvo poi tornare a Milano domani pomeriggio. L’obiettivo è chiaro: non disperdere proprio ora quanto fatto per rimettersi al passo con i compagni. E, considerata la struttura fisica dell’attaccante, il rischio è sempre dietro l’angolo”.

Lukaku scatenato, spunta un retroscena sull’amichevole contro la Reggina

Stando alla rosea non sarebbe finita qui. Giovedì scorso infatti è andata in scena l’amichevole che ha visto i nerazzurri affrontare la Reggina di Filippo Inzaghi. Lukaku ha giocato, ha segnato e ha colpito un palo. Ma c’è anche altro. Alla fine del primo tempo infatti ci sarebbe stato un dialogo tra il belga e il tecnico dell’Inter.

Le intenzioni dell’allenatore erano quelle di far giocare Lukaku per soli 45 minuti. Quest’ultimo però avrebbe manifestato con grande vigore la volontà di proseguire, dicendo ad Inzaghi. “Bene, sto bene. Voglio giocare ancora”. Il giocatore insomma sta scalpitando, e la voglia di tornare ad essere protagonista con l’Inter è incalcolabile. E questo, oltre Inzaghi, fa bene sperare anche i tifosi in vista della ripresa del campionato.