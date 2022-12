Lautaro sta tornando. La promessa e una decisione definitiva

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 27/12/2022

Lautaro al centro dell’Inter. L’argentino, reduce dallo storico successo in Coppa del Mondo, è pronto a tornare completamente in orbita nerazzurra. Un rientro atteso, quello del Toro, che sarà ora certamente rinfrancato dal traguardo raggiunto in Qatar. Fortemente voluto, centrato con perseveranza, il Mondiale costituisce già un massimo trofeo per l’attaccante che, pur non fra i primissimi protagonisti della sua Nazionale nel mese passato in Asia, ha comunque fatto parte di un gruppo che sarà ricordato per sempre.

Intanto, da La Gazzetta dello Sport arrivano retroscena su quel che sono stati gli agganci fra Lautaro e l’Inter, pur nella fisiologica distanza fisica. Come si legge sulle pagine del quotidiano, l’attaccante è rimasto in contatto con la società. E’ arrivata un’assicurazione: è in buone condizioni, e pronto a rimettersi con entusiasmo a disposizione del club. Una promessa importante, vista la seconda metà di stagione ricca di impegni che attende la squadra di Inzaghi.

Lautaro e la prospettiva sul futuro. Nessun dubbio, il Toro ha deciso

C’è di più. Lautaro, sempre al centro di voci di mercato (piace ancora a tanti, come sottolinea il quotidiano milanese), ha già scansato qualsiasi dubbio sul futuro.

Vuole l’Inter, e in nerazzurro resterà ancora a lungo. “A Milano ha trovato la dimensione ideale, in termini di vita e di lavoro. All’Inter sta bene e si sente bene. E non vede davanti a sé un motivo per cambiare indirizzo. Neppure di fronte alle voci delle ultime settimane, di fronte alle quali ha ribadito il suo pensiero alla società”. Idee chiare e tanta voglia di ricominciare: Lautaro sta tornando con una carica grande così.