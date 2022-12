Kessie Inter, l’agente incontra il Barça: un altro club italiano su di lui (CdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 06/12/2022

Kessie Inter, il futuro dell’ivoriano sembra sempre più lontano dal Barcellona. Il centrocampista, arrivato in blaugrana la scorsa estate, non sarebbe affatto contento dello scarso impiego; avrebbe incaricato il suo agente di trovargli una nuova squadra.

Come rivelato da Cadena Cope, nella giornata di ieri sarebbe andato in scena un incontro tra Atangana e la dirigenza del club catalano in cui il procuratore avrebbe ribadito l’insoddisfazione del suo insistito e informato il ds Alemany dell’interesse di alcuni club.

Kessie Inter, i nerazzurri dettano le condizioni: occhio al Napoli

Come sottolinea il Corriere dello Sport, negli scorsi giorni ci sarebbe stato un contatto con l’Inter che avrebbe aperto al centrocampista ma soltanto a determinate condizioni: trasferimento in prestito e parte dell’ingaggio pagato dal Barça. I nerazzurri sarebbero disposti ad acquistarlo soltanto la prossima stagione e si risentiranno con l’agente in primavera.

Per gennaio si sarebbero fatte avanti alcune squadre di Premier League non di primissimo piano e il Napoli. I 6,5 milioni di euro netti a stagione percepiti attualmente dal giocatore sarebbero fuori dai parametri azzurri ma la cessione di Demme e uno ‘sconto’ sull’ingaggio potrebbero cambiare le cose. Adesso la palla passa al Barcellona, decidere di puntare ancora su Kessie concedendogli più spazio oppure lasciarlo partire.