Inzaghi sorride. Un reparto ora super grazie ad un’abbondanza inaspettata

di Candido Baldini, pubblicato il: 20/11/2022

Inter, il Corriere dello Sport questa mattina ha fatto il punto della situazione della rosa che Inzaghi avrà a disposizione al rientro dalla sosta. Alla ripresa della stagione ci sarà da fare i conti con il Milan di Pioli nella gara valida per la Supercoppa italiana. La speranza è che per quella gara (Mondiale permettendo) si rivedranno in campo sia Brozovic che Lukaku. Il primo è stato brillantemente sostituito da Calhanoglu.

Il belga invece è atteso per dare fisico e alternative ad un reparto che ora conta solo due elementi a disposizione.Ma non solo. Con lui in campo si potrà giocare diversamente, magari con un baricentro più basso, così da garantire maggiore copertura in difesa. Ma ci sono anche altre belle notizie per il tecnico. Il quotidiano romano ha infatti sottolineato come ci sia un reparto in cui sta regnando un abbondanza inaspettata. Si tratta del centrocampo, che sta offrendo risposte importanti e che offrono all’allenatore soluzioni ed alternative importanti.

Inter, Inzaghi ha a dispone un centrocampo super

“Un reparto esaltato, ieri, non solo da Çalhanoglu in fatto di impegni internazionali. Asllani ha concluso il test dell’Albania contro l’Armenia con una rete su rigore nel secondo tempo, dentro la vittoria 2-0 dell’amichevole. Un sabato di sorrisi, allora, per gli unici due interisti alle prese con gli impegni in nazionale. In quella zona di campo, Inzaghi, è passato dalle incognite all’abbondanza in poche settimane.

Trovando immediatamente l’ideale sostituto di Brozovic, bloccatosi nella sosta di settembre, con un Çalhanoglu efficace e produttivo. Inserendo col tempo un Mkhitaryan di qualità, e ricavando dall’autunno interista un Barella mai così decisivo. Un concentrato di produttività e alternative, con vista su un gennaio in cui l’Inter dovrà dare subito risposte importanti”.