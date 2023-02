Inzaghi, quale futuro? A breve il faccia a faccia. La Coppa Italia non basta

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 27/02/2023

Inzaghi e la sconfitta roboante. Contro il Bologna, ieri, è arrivato un ko che rischia di rimescolare le carte nella lotta Champions. Una squadra opaca e assai confusa nelle idee non ha bissato (come spesso capitato in stagione) l’ottima prova precedente contro il Porto.

Riflessioni in corso. La piazza mormora e il credito verso il tecnico sembra, almeno da parte dei tifosi, davvero ai minimi storici. E il club? Da La Gazzetta dello Sport arrivano aggiornamenti sulla posizione dirigenziale verso il mister.

Inzaghi, quale futuro? L’Inter stenta in campionato. L’ora del faccia a faccia

“Bocche cucite tra i dirigenti dopo la partita e pure in serata, nessuna voglia di commentare il nuovo scivolone bolognese, anche se, dopo una notte di riflessione, è probabile che già oggi la società faccia sentire la propria

voce in pubblico”, si legge. Una stagione storta, sicuramente in campionato. L’Inter balbetta nel territorio nazionale e alterna buone prove ad altre nettamente più incolori.

Domani, spiega il quotidiano, il faccia fra dirigenti, tecnico e squadra. Nessun esonero in vista, assicura il giornale, che sul futuro scrive: “Saranno i prossimi mesi a dare una sentenza definitiva sul lavoro dell’allenatore: la Coppa Italia è solo una guarnizione della torta e non può bastare, la prosecuzione in Champions un sogno che si può toccare con mano, ma il piatto principale è il secondo posto in classifica”.