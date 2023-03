Inzaghi ha caricato la squadra per il finale di stagione: queste le parole

di Candido Baldini, pubblicato il: 18/03/2023

Inzaghi ha parlato con la squadra, dopo il sorteggio avvenuto ieri, per caricare i suoi in vista del finale di stagione. I nerazzurri sono infatti impegnati su tre fronti. In campionato ci sarà da conquistarsi l’accesso alla prossima Champions League. E ben venga se l’ingresso alla massima competizione europea dovesse arrivare tramite un secondo posto (la più alta posizione disponibile nell’attuale serie A).

Ad aprile ci sarà poi da fare i conti con la Coppa Italia. L’Inter se la vedrà con la Juventus, in una doppia sfida che sa di finale. La sensazione infatti è che battendo i bianconeri il più sarebbe fatto. Inutile sottolineare che tra un paio di settimane andrà in scena il match di andata contro il Benfica.

Inzaghi carica la squadra per un finale di stagione al top

Stando a quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta della Sport l’allenatore avrebbe avuto un faccia a faccia con la squadra, per caricare i suoi in vista della volata finale.

“Il tecnico ha parlato con la squadra nelle ultime ore. Ha sottolineato un concetto chiaro, nel post Oporto: di fronte a un periodo fitto di impegni, il salto di qualità che va fatto è nella continuità di rendimento. Le prestazioni nelle grandi partite quasi mai sono mancate. Ma poi spesso dopo un “alto” è arrivato un “basso”. E questo l’Inter non può permetterselo”.