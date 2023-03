Inter, verso il Benfica. Inzaghi può sorridere: tante le buone notizie

di Candido Baldini, pubblicato il: 18/03/2023

Inter, l’urna di Champions nel primo pomeriggio di ieri ha consegnato ai nerazzurri il Benfica come avversario dei quarti di finale. Di nuovo una portoghese insomma sul cammino europeo di Simone Inzaghi e dei suoi uomini. Tra i pericoli maggiori, chi lo avrebbe mai detto, ci sarà l’ex di turno, Joao Mario, che sta vivendo una stagione strepitosa. Il tecnico nerazzurro tuttavia, come scrive la Gazzetta dello Sport, può sorridere in vista di questa gara.

Uno dei punti di forza su cui potrà contare sarà infatti André Onana, assoluto protagonista contro gli uomini di Sergio Conceicaio, soprattutto nel finale. Una statistica spiega che il camerunense è l’estremo difensore con il maggior numero di interventi (38) all’attivo in questa edizione della massima competizione europea.

Inter, Inzaghi sorride: diversi recuperi in vista della sfida al Benfica

Stando al quotidiano sportivo Inzaghi è vicino a recuperare diversi uomini chiave in vista della gara in Portogallo. Milan Skriniar domani contro la Juventus non ci sarà. Lo slovacco aveva stretto i denti contro il Porto, ma i guai fisici non sono ancora passati del tutto. Contro il Benfica però ci sarà. Così come Alessandro Bastoni. Anche lui domani salterà la sfida contro i bianconeri a causa di un infortunio.

Al centro ci sarà il solito Francesco Acerbi, ormai titolare nel trio difensivo. Ma Inzaghi dovrà utilizzare le sue abilità per portare al massimo anche chi sta giocando meno. “E bravo dovrà essere Inzaghi a portare all’altezza degli altri, in queste settimane, anche De Vrij: l’olandese ha giocato poco, ha perso anche la nazionale, ha fatto fatica ma ha pure visto poco il campo”. L’obiettivo di Inzaghi per continuare a sognare è chiaro: portare in condizione il più possibile tutta la rosa.”