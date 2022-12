Inter, svolta in difesa: individuato il vero obiettivo per giugno

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 20/12/2022

Inter, la strategia in difesa sembra definita. Così almeno stando alle indiscrezioni odierne de La Gazzetta dello Sport che spiega come i nerazzurri abbiano già in mente il nome del futuro, e un altro – invece – già a Milano e da blindare. Gli identikit portano a Scalvini e Bastoni. Sul primo ci sarebbe ormai una preferenza chiarissima.

L’arrivo dell’atalantino è considerato una priorità, si legge sul quotidiano milanese. “Già da settimane è stato avviato il contatto con la società bergamasca che valuta il proprio talento oltre 40 milioni di euro. Ad aiutare la strategia di Beppe Marotta e Piero Ausilio c’è il feeling dei dirigenti bergamaschi per Giovanni Fabbian, il centrocampista-goleador (5 reti) della Reggina che rincorre la Serie A”, la ricostruzione.

Inter, da Scalvini a Bastoni: idee chiare per la retroguardia di Inzaghi

Scalvini, dunque, sarebbe l’obiettivo numero uno (su di lui ci sarebbe anche Conte col suo Tottenham). Senza dimenticare Bastoni che va blindato per evitare qualsiasi pericolo legato all’interesse del mercato internazionale su di lui (anche del City di Guardiola).

Su Bastoni l’Inter crede molto. “L’entourage del giocatore si è preso una pausa di riflessione. Saranno necessari nuovi round, ma è significativo che sia partito un dialogo che sinora era rimasto pericolosamente fermo”.