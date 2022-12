Inter, si riprende la stagione con un’arma straordinaria in più. Il punto

di Candido Baldini, pubblicato il: 31/12/2022

Inter, questa mattina la Gazzetta dello Sport ha parlato dell’imminente ripresa della stagione nerazzurra, dopo la sosta dovuta ai Mondiali del Qatar. Simone Inzaghi spera nella rimonta Scudetto, e già il primo match contro il Napoli del 4 gennaio dirà molto. L’Inter infatti giocherà contro la capolista imbattuta del campionato senza la possibilità di sbagliare.

Servirà una grande prestazione, e serviranno gli uomini migliori. Tra questi impossibile non considerare Romelu Lukaku, grande atteso tra le fila nerazzurre. Il belga dovrà dare una svolta alla stagione finora molto deludente a causa dei numerosi infortuni. La dirigenza on ha cambiato assolutamente idea sulla considerazione del proprio attaccante, ed il rinnovo del prestito non è in discussione.

Inter, ci siamo: scatta l’ora di Lukaku

“L’a.d. Marotta e il d.s. Ausilio, d’accordo con il belga, vogliono trattare con il Chelsea un prestito-bis, magari spuntando un prezzo migliore degli 8 milioni più 4 di bonus pagati d’estate. Il belga ha dimostrato coi fatti che, quando vuole ardentemente una squadra, finisce per prendersela. Ma, nello stesso tempo, sa che la sua voglia di continuare in nerazzurro è condizionata da tre lettere: g-o-l. Adesso devono arrivare copiosi, servono per meritare la conferma e lanciare la rimonta, già dal 4 gennaio”

Sorride senza dubbio il tecnico, che ora avrà finalmente a disposizione l’attacco al gran completo. Dzeko scalpita, Correa sembra aver messo alle spalle i guai che lo hanno costretto a non partire con la sua Nazionale e Lautaro sta tornando, da fresco Campione del Mondo.