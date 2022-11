Inter, senti Zanetti. Da Lautaro al caso Onana: dice tutto

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 29/11/2022

Inter, parla Javier Zanetti. Bandiera nerazzurra, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport quest’oggi. Tema l’Argentina impegnata in un complicato Mondiale in Qatar, ma non solo.

C’è ovviamente Lautaro nei pensieri del dirigente. Il momento del Toro è un argomento. “Può essere ancora il suo Mondiale. Si sbloccherà presto, è garantito, magari già con la Polonia. Non deve preoccuparsi, Lauti: non sono state due partite semplici da gestire per un attaccante, non lo sarebbero state in ogni caso. Ma non vedo problemi”, l’analisi.

Inter, Zanetti tra Argentina e… colori nerazzurri. Arriva il chiarimento su Onana

Ha fatto scalpore, ieri, l’esclusione di Onana. Il portiere del Camerun, che a Milano ha tolto il posto ad Handanovic, non era in campo nella sfida fra la sua Nazionale e la Serbia. Zanetti, incalzato sull’argomento, ha risposto: “Stiamo cercando di capire, vogliamo parlare bene con il giocatore, di sicuro c’è stata una discussione”.

Sulle favorite al Mondiale, Zanetti è netto: “Vedo tre squadre in vantaggio: Brasile, Francia e noi, l’Argentina”.