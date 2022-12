Inter, senti Tonali. Parole inaspettate: ‘Un nerazzurro è più avanti di me’

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 16/12/2022

Tonali è una delle certezze del Milan. In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, il rossonero applaude il centrocampo dell’Inter. Un attestato di merito, non certo banale, verso la rosa di Inzaghi.

“Il livello dei centrocampisti da noi è alto. Oggi Barella e Jorginho sono più avanti di me, hanno maggiore esperienza. In generale l’Inter ha una mediana di altissimo livello”, le parole dell’ex Brescia sui colleghi di reparto, con particolare riferimento a quelli che – con lui – condividono la maglia azzurra, e quelli che, nello stesso stadio, concorrono per gli stessi obiettivi.

Nel sempre acceso derby fra Inter e Milan si inserisce, dunque, una dichiarazione assolutamente distensiva. Per l’Inter uno stimolo in più a godersi i suoi gioielli e tentare l’impresa Scudetto. Anche i rivali dimostrano di rispettare la macchina nerazzurra che, il 4 gennaio, riprenderà la sua marcia nell’infuocato big match contro il Napoli. Con un centrocampo così, tutto è possibile.