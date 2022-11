Inter, riflettori sull’Argentina stamani. La scelta di Scaloni su Lautaro

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 22/11/2022

Inter, un osservato speciale oggi al Mondiale. Alle 11 giocherà infatti la sua prima partita l’Argentina. La Nazionale di Scaloni, in cui milita il nerazzurro Lautaro, è fra le favorite per la vittoria finale. Stamani il primo appuntamento contro un’Arabia Saudita che, almeno sulla carta, sembra spacciata.

Da Messi, allo stesso Lautaro, passando per Di Maria: tante le stelle a disposizione dell’albiceleste. Ma con quale formazione scenderà in campo oggi l’Argentina?

Da La Gazzetta dello Sport si apprende l’undici probabile. Non mancheranno gli italiani, o altri calciatori che la Serie A l’hanno già frequentata da protagonisti. Martinez in porta; Molina, Otamendi, Romero, Acuna i difensori; a centrocampo De Paul, Paredes e McAllister; in attacco nessun dubbio sulla posizione centrale di Lautaro: il Toro sarà affiancato da Messi e Di Maria nel tridente. E se fosse davvero il Mondiale dell’attaccante nerazzurro? Lautaro è certamente tra gli uomini più attesi in Qatar.