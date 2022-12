Inter, reunion per tre grandi ex. Sul Mondiale una speranza

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 14/12/2022

Inter, certi amori non si dimenticano. Marco Materazzi, Wesley Sneijder e Diego Milito sono stati tra i protagonisti del memorabile Triplete del 2010. Tre assi, che continuano a stare insieme, nonostante ormai non condividano più lo stesso spogliatoio. Da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola il retroscena su un dialogo in piscina. “Diego, ti cerca Demichelis”, la battuta di Sneijder a Milito, in riferimento al celebre gol del Principe contro il Bayern Monaco. E’ successo in Qatar, sede del Mondiale, ma anche di una reunion speciale in queste ore fra calciatori indimenticabili.

E se particolarmente scatenati, durante le partite dell’Argentina, sono anche Javier Zanetti e Esteban Cambiasso (spesso immortalati in tribuna), è Marco Materazzi l’unico italiano del gruppo, che sta seguendo con interesse la competizione. In un’intervista al quotidiano milanese, Matrix esprime la sua speranza, a pochi giorni dall’ultimo atto di un torneo che si sta rivelando particolarmente avvincente.

A domanda su chi tifa, Materazzi ha risposto con schiettezza: “Oggi per il Marocco, ma credo sia la meno forte. Spero vinca l’Argentina, sarei contento per Messi: ha deliziato il calcio per tanti anni, se lo meriterebbe”.