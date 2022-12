Inter: regia, attacco e difesa: possibili sorprese contro il Napoli

di Candido Baldini, pubblicato il: 31/12/2022

Inter, i nerazzurri il 4 gennaio riprenderanno la loro stagione, e ad attenderli ci sarà la capolista imbattuta della serie A. Inutile sottolineare come sia vietato sbagliare. Per poter sperare nella rimonta scudetto infatti sarà necessario che non ci siano più passi falsi. Un’impresa non semplice, ma il tecnico e la squadra hanno consapevolezza dei propri mezzi. Tanti sono i dubbi di formazione in vista del big match.

Il Corriere dello Sport ha delineato la probabile formazione che potrebbe scendere in campo domani. Innanzitutto la difesa. Alessandro Bastoni e Milan Skriniar sono certi del posto, mentre il terzo tassello potrebbe essere Francesco Acerbi. Le condizioni di Stefan De Vrij infatti non convincono appieno. Sugli esterni giocheranno Denzel Dumfries e Federico Dimarco.

Inter, le probabili scelte di Inzaghi in vista della sfida al Napoli

Nessun dubbio invece per quanto riguarda Mkhitaryan. L’armeno aveva accusato un fastidio nell’amichevole contro il Sassuolo, ma la sua presenza contro il Napoli non è a rischio. Il vero rebus riguarda senza dubbio la cabina di regia. In assenza di Marcelo Brozovic infatti Hakan Calhanoglu ha sfoderato le migliori prestazioni forse della sua carriera.

Ed il 4 gennaio, stando al quotidiano romano, dovrebbe essere lui il giocatore scelto per giocare davanti alla difesa. In attacco invece spazio alla coppia inedita composta da Romelu Lukaku ed Edin Dzeko. Lautaro Martinez infatti, fresco della vittoria nel campionato del Mondo, è tornato da poco a Milano, e potrebbe essere utilizzato come arma a gara in corso.