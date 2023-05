Inter, questione sponsor: cambia tutto. Oggi il CdA (GdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 29/05/2023

Inter, oggi andrà in scena il CdA del club nerazzurro in cui si parlerà anche della questione sponsor. Dopo il divorzio con Digitalbits i nerazzurri sono scesi in campo nell’ultimo mese senza sponsor sulla divisa.

Anche in finale di Champions la squadra scenderà in campo senza sponsor e la società sarebbe da tempo al lavoro per cercarne uno per la prossima stagione. Come spiega la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, i nerazzurri ora hanno un grosso vantaggio.

Inter, la finale di Champions aiuta per il nuovo sponsor

La finale di Champions League conquistata dagli uomini di Simone Inzaghi ha senza dubbio aumentato l’appeal del marchio Inter. I nerazzurri ora hanno tutte le carte in regola per trovare un nuovo e ricco compagno di viaggio.