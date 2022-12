Inter, per la sfida col Napoli c’è un’idea. In attacco sarà svolta

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 19/12/2022

L’Inter e il mirino sul Napoli. Concluso il Mondiale (Lautaro campione, qui la sua gioia), il 4 gennaio sarà di nuovo campionato. Una sfida magica attende i nerazzurri di Simone Inzaghi che, pronti-via, affronteranno l’attuale capolista incontrastata del torneo. Sarà un momento già cruciale per la stagione dell’Inter che, in caso di successo, darebbe un segnale fortissimo a lei e alle concorrenti.

Ma con quale formazione Inzaghi affronterà la fuoriserie dell’ex Luciano Spalletti? Dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport arrivano interessanti indicazioni.

Inter, c’è il Napoli il 4 gennaio. Cambia l’attacco? L’ipotesi suggestiva

E’, in particolare, l’attacco ad animare i pensieri. Una suggestione in divenire, un’altra nell’immediato. Contro i partenopei potrebbe essere avanzato Mkhitaryan, dato in gran forma in queste settimane che stanno precedendo il match contro gli azzurri. L’armeno è calciatore eclettico e potrebbe far slittare lo schema su un 3-5-1-1.

L’ipotesi più offensiva prevede, invece, il contemporaneo utilizzo di Dzeko e Lukaku. Una strana coppia, che però si strizza già l’occhio. Ieri le dichiarazioni del bosniaco hanno del resto aperto all’esperimento (qui le sue parole). Un duo di centravanti fisici per un’Inter piena di muscoli: un’idea da considerare e che potrebbe lievitare. Mentre sarebbe da scartare l’impiego dal primo minuto di Lautaro, pur rinfrancato dal Mondiale. Il Toro avrà pochi allenamenti alle spalle, e dovrebbe partire dalla panchina nel big match.