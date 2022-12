Inter, Dzeko parla di Lukaku. La risposta su una ‘convivenza’ è top

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 18/12/2022

L’Inter e l’attacco. C’è affollamento nel reparto offensivo di Inzaghi. In attesa del ritorno di Lautaro dal Mondiale, i nerazzurri possono già programmare il futuro. Chi sarà titolare? Il Toro non è l’unico top player nerazzurro. Da Dzeko a Lukaku, non mancano i candidati per i gol che dovranno trascinare l’Inter nella seconda metà di stagione.

Proprio la concorrenza è uno degli argomenti trattati da Edin Dzeko nel corso di un’intervista rilasciata oggi a La Gazzetta dello Sport. Dzeko più Lukaku è possibile? La risposta del bosniaco apre scenari.

“I grandi giocatori possono sempre giocare insieme. Non vedo il minimo problema a stare in attacco con Romelu, ma anche con tutti gli altri compagni. In partita trovi sempre il modo di incastrarti, non ci sono limiti in partenza. Poi in carriera ho spesso giocato con centravanti delle mie stesse “dimensioni”: al Wolfsburg ho fatto benissimo con Grafite, al City c’erano Negredo e Balotelli. E alla Roma giocavo con Schick”.

Dzeko ha chiarito anche il rapporto col collega da un punto di vista umano: “Lo conosco da quando eravamo in Inghilterra: lui era giovane, ci siamo sfidati spesso, ma a fine partita parlavamo sempre ed era un piacere. Anche quando io ero a Roma e lui all’Inter abbiamo mantenuto un rapporto sincero”.