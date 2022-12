Argentina campione, l’urlo di Lautaro e le sue parole di gioia

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 19/12/2022

Argentina Campione del Mondo. C’è tanta Italia nell’Albiceleste che, ieri, ha alzato in Qatar il trofeo battendo ai rigori la Francia di Mbappé. Può sorridere anche l’Inter che – per l’ennesimo Mondiale consecutivo – ha portato un suo calciatore in finale. Lautaro Martinez – autore di una competizione tra luci e ombre – ha festeggiato assieme a tutti i suoi compagni un traguardo davvero storico.

E’ stata, del resto, una finale emozionantissima quella giocata ieri pomeriggio. Sempre sul filo, con l’Argentina sempre avanti e poi riacciuffata. Decisivi i calci di rigore, l’ultimo – siglato da Montiel – ha spalancato le porte del sogno.

Argentina, la gioia di Lautaro. Il Toro è Campione del Mondo: la sua felicità

Un campione del Mondo anche nell’Inter, dicevamo. Lautaro, che ieri è entrato in campo nel corso dell’ultimo atto del torneo sfiorendo a più riprese il gol (suo il tiro, prima del tap-in di Messi nella terza rete della squadra di Scaloni), ha espresso la sua gioia. Già celebre l’immagine di lui e la mitica Coppa del Mondo nei festeggiamenti della premiazione.

“Il Qatar è lontanissimo, ma sembrava di giocare a casa. Non riusciamo ancora a realizzare quello che abbiamo fatto. Mi viene in mente la mia famiglia, e tutto il popolo argentino, che ci aspetterà per festeggiare. È il mio sogno da quando ho cominciato a giocare”, le parole di un entusiasta Lautaro riprese da La Gazzetta dello Sport.