Inter, occhi puntati su due nomi per il post Handanovic

di Candido Baldini, pubblicato il: 24/12/2022

Inter, Samir Handanovic, dopo aver iniziato la stagione da titolare, ha passato il testimone ad André Onana, arrivato in estate a parametro zero. Il camerunense, grazie ad ottime prestazioni con la maglia nerazzurra, si è preso il posto da titolare. Lo sloveno invece ha accettato il ruolo di chioccia, anche se il suo futuro resta in bilico.

Il suo contratto con l’Inter infatti scadrà il prossimo giugno, ed al momento non ci sono segnali che vanno in direzione di un rinnovo contrattuale. Per questa ragione la dirigenza si sta muovendo per cercare un profilo che possa svolgere il ruolo di secondo portiere e al contempo dare garanzie in caso di eventuali defezioni di Onana.

Inter, due i nomi per il ruolo di vice Onana

Stando a quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport Beppe Marotta starebbe seguendo principalmente due nomi. Il primo nome è quello di Alessio Cragno. Il portiere attualmente milita nel Monza, ma è di proprietà del Cagliari. Il giocatore non è certamente felice della situazione, visto che non ha mai giocato finora. Tuttavia in caso di salvezza del club guidato da Berlusconi e Galliani scatterebbe l’obbligo di riscatto.

Il secondo nome è invece quello di Neto, estremo difensore brasiliano attualmente in fora al Bournemounth. Stando al quotidiano romano non è esclusa la possibilità che vengano valutati altri giocatori. Ciò che è certo è che verrà fatto un investimento per garantire un’alternativa alle spalle di Onana, visto che la carriera di Handanovic è prossima al termine.