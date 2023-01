Inter, non solo Skriniar. Ieri malissimo altri due nerazzurri

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 24/01/2023

Inter, una serataccia per tanti. Quella di ieri a San Siro non è stata la partita che ci si aspettava. Reduci dalla vittoria in Supercoppa, i nerazzurri non si sono ripetuti al cospetto di un avversario che si è confermato un cliente non semplice. Male Skriniar (lo slovacco, espulso, è stato il protagonista suo malgrado di una serata con tanti riflettori addosso), non è stato solo il difensore a mancare all’appuntamento.

Due calciatori sembrano distanti dai loro giorni migliori. Da Correa a Lukaku: volti dimessi di un’Inter nuovamente inciampata. Come sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport, la sostituzione del Tucu ieri dopo appena 45 minuti è stata una mazzata: il suo morale è a terra.

E Lukaku? “Sembra la controfigura del bomber che aveva regalato lo scudetto a Conte perché i lunghi stop ne hanno minato il fisico”, la valutazione del quotidiano su Big Rom, ancora decisamente in ritardo.