Inter, nel mirino un nuovo colpo a parametro zero.Il punto

di Candido Baldini, pubblicato il: 17/12/2022

Inter, Simone Inzaghi, insieme alla dirigenza nerazzurra oltre che alla tifoseria, sta aspettando un responso su un fronte molto importante. Si sta infatti attendendo una risposta da Milan Skriniar in merito alla proposta di rinnovo contrattuale. Il centrale slovacco ha un accordo stipulato con la dirigenza nerazzurra in scadenza il prossimo giugno.

Sul suo futuro aleggia l’ombra del Paris Saint Germain. I francesi già in estate hanno tentato l’affondo, senza però riuscire a strappare il giocatore da Milano. Ora però potrebbe esserci un nuovo affondo a gennaio, o magari si attenderà l’estate per prenderlo da svincolato. L’Inter dal canto suo sta cercando di tutelarsi, e ha già avviato i negoziati per il rinnovo.

Inter, nel caso di mancato rinnovo di Skriniar si punterà ad un parametro zero

L’obiettivo numero uno è quindi quello di confermare il centrale arrivato 5 anni dalla Sampdoria. Nel caso però dovesse realizzarsi lo scenario peggiore sarà necessario cautelarsi. La delicata situazione economica tuttavia impone la necessità di valutare profili low cost. Le cosiddette occasioni di mercato insomma. E stando a quanto riportato questa mattina da Il Giorno ce ne sarebbe una che, eventualmente, farebbe al caso dei nerazzurri.

Si tratta di Chris Smalling, centrale inglese in forza alla Roma. Anche in questo caso c’è un contratto in scadenza il prossimo giugno. Marotta sarebbe pronto a mettere sul piatto un ingaggio da circa 3,5 milioni di euro netti a stagione. Secondo il quotidiano la cifra potrebbe essere anche più alta grazie all’inserimento di qualche bonus.