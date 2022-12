Inter-Napoli, tre buone notizie per Inzaghi: formazione già fatta (CdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 29/12/2022

Inter-Napoli, nerazzurri già con la testa al campionato e in particolare al big match contro la capolista. Oggi è in programma l’ultima amichevole contro il Sassuolo che potrebbe dare anche importanti risposte in vista della sfida del 4 gennaio.

Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha dato importanti aggiornamenti sui nerazzurri spiegando che contro il Napoli ci saranno tre importanti recuperi. Il più importante è senza dubbio quello di Brozovic, che sembra ormai essersi lasciato alle spalle il problema rimediato in nazionale.

Inter-Napoli, tornano anche De Vrij e Lautaro: titolari da subito?

Il croato ha svolto anche ieri un lavoro personalizzato ma già nei prossimi giorni dovrebbe tornare ad allenarsi con il resto del gruppo. Il centrocampista potrebbe già partire da titolare contro il Napoli, togliendo il posto a Mkhitaryan. A completare il reparto Barella e Calhanoglu, con il turco che tornerà nel ruolo di mezzala. Sulle corsie laterali confermati Dumfries e Dimarco, con il rinato Gosens in panchina.

Oggi rientrerà in Italia Lautaro Martinez per poi raggiungere Appiano nella giornata di domani. Il Toro ha una settimana di tempo per rimettersi in forma ma salvo clamorosi colpi di scena dovrebbe partire dalla panchina contro gli azzurri. Davanti ci saranno Dzeko e Lukaku.

Buone notizie anche per De Vrij, che dovrebbe recuperare in tempo dal suo infortunio alla caviglia. La sua presenza in campo per mercoledì prossimo è in forte dubbio in quanto non ha minuti nelle gambe. Al suo posto, al centro della difesa, toccherà nuovamente ad Acerbi con Skriniar e Bastoni ai suoi lati.