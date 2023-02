Inter-Milan, Pioli al bivio: probabile mossa a sorpresa (CdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 03/02/2023

Inter-Milan mancano poco più di 48 ore ad derby della Madonnina in cui sono in palio tre punti pesantissimi. Il Corriere dello Sport oggi in edicola si è soffermato sulla situazione rossonera, che stanno vivendo un vero e proprio periodo di crisi.

La squadra è attualmente in ritiro in vista del match di domenica in cui Pioli si aspetta una svolta dopo ben 6 partite di fila senza vincere. Il tecnico rossonero starebbe valutando una mossa a sorpresa per provare a dare una scossa.

Inter-Milan, Pioli cambia modulo: si valuta anche il 3-5-2

Nella sessione di allenamento di ieri i rossoneri avrebbero provato due moduli alternativi rispetto al classico 4-2-3-1. L’intenzione sarebbe quella di optare per un più solido 4-3-3 con un uomo in più in mezzo al campo ma occhio ad un eventuale scelta a sorpresa.

Pioli avrebbe provato anche un insolito 3-5-2 e mettersi dunque a specchio rispetto all’Inter. Contro i nerazzurri sarà indisponibile Bennacer, alle prese con una lieve lesione del bicipite femorale.