Inter-Milan, la grande attesa. Inzaghi sorride: avrà un eroe in più

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 03/02/2023

Inter-Milan si avvicina. Il derby, in programma domenica sera, lascerà come sempre col fiato sospeso i sostenitori delle due squadre. Una tradizione da rispettare, e una vittoria da centrare con grandi motivazioni, per proseguire la marcia in campionato e dare un’ulteriore scossa al momento negativo dei rossoneri, rivali nella corsa alla Champions.

A dare una mano ad Inzaghi un eroe in più. Marcelo Brozovic è pronto a rientrare dopo che, fin qui, il suo nome si è visto pochissimo nelle distinte delle gare disputate dai nerazzurri in stagione. Un ritorno importante, forse decisivo, per il centrocampo.

Inter-Milan, ecco il rientro. Le ultime

Come spiega La Gazzetta dello Sport oggi, Brozovic dovrebbe partire dalla panchina contro il Milan. Titolari saranno invece ancora Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan.

“Il ritorno che tutti aspettavano: Marcelo Brozovic sarà finalmente convocato e tornerà in panchina – si legge – Ieri non solo ha fattol’intera seduta di allenamento coni compagni, ma ha partecipato per la prima volta alla partitella: è il segnale che Brozo, superate le incertezze sul recupero e i dubbi sulla tenuta del polpaccio, è ormai pronto al gran rientro”. Per il futuro, invece, resterebbe in piedi l’ipotesi cessione.