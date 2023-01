Inter-Milan, che attesa! E se finisse ai rigori? Ecco chi li batterebbe

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 18/01/2023

Inter-Milan si giocherà alle 20 italiane in un’atmosfera suggestiva come quella dell’Arabia Saudita. Il derby asiatico metterà di fronte due squadre vogliose di mettere la firma su un trofeo che potrebbe ridare il sorriso. Ecco perché, tra nerazzurri e rossoneri, si prospetta battaglia.

E se la contesa non finisse entro i tempi regolamentari? Certo, ci sarebbero i supplementari, ma è inevitabile pensare anche ai rigori. Spiega l’eventualità, oggi, La Gazzetta dello Sport. Dal quotidiano una previsione sui possibili battitori delle due squadre in un momento che diventerebbe naturalmente cruciale per le sorti del match.

Chi quelli dell’Inter? Lautaro, Calhanoglu, Dimarco, Mkhitaryan e Lukaku, i cinque rigoristi espressi dal quotidiano, che non avrebbero problemi a calciare dal dischetto, se naturalmente ancora in campo.

E il Milan? Si va da Giroud a Origi, in mezzo Hernandez, Tonali e Bennacer.