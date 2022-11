Inter, Marotta scatenato: nel mirino 4 giovani gioielli italiani. Il punto

di Candido Baldini, pubblicato il: 27/11/2022

Inter, non è una novità che Beppe Marotta abbia un debole per i giovani talenti italiani. E stando alla Gazzetta dello Sport al momento ci sarebbero 4 osservati speciali. Il primo è Scalvini dell’Atalanta. Il giovane difensore piace e tanto, ma di certo non si tratta di una trattativa semplice. I bergamaschi hanno fissato un prezzo molto alto, vicino ai 40 milioni di euro. Per finanziare un colpo del genere l’unica strada percorribile è quella di realizzare una cessione eccellente. Da questo punto di vista il nome caldo resta quello di Denzel Dumfries.

Il secondo profilo è quello di Parisi dell’Empoli. IL terzino sinistro è considerato il giocatore ideale per il ruolo di vice Dimarco. L’ex canterano nerazzurro è ormai il titolare del ruolo, ma serve un’alternativa di livello. Parisi piace ormai da tempo, e qualora si concretizzasse l’uscita di Robin Gosens (ci sono richieste in prestito dalla Germania) l’affare potrebbe davvero decollare. La richiesta del club toscano è di 25 milioni di euro, ma Satriano potrebbe rientrare nella trattativa e far abbassare il prezzo.

Inter, Marotta a caccia di giovani talenti: nel mirino un trequartista ed un portiere

Parisi non è l’unico calciatore che piace dell’Empoli. Nel mirino, scrive la rosea, ci sarebbe anche Baldanzi. Il giovane trequartista, con 2 reti all’attivo fino ad ora, è un profilo che interessa. Anche in questo caso il nome dell’attaccante uruguaiano che è già in prestito in Toscana potrebbe aiutare.

Infine piace Terracciano. “Per privarsi di Terracciano, invece, il Verona guarda uno dei fratelli Carboni: Franco, il laterale per ora parcheggiato a Cagliari. Valentin, ben più talentuoso, è tenuto stretto da Inzaghi anche perché anche lui risponde al progetto italiano: è argentino di sangue, ma Milano cresciuto e adesso sta per esplodere”.