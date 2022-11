Inter, Lukaku ma non solo: anche gli altri due riscatti in bilico (CdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 21/11/2022

Inter, l’edizione odierna del Corriere dello Sport si è soffermata sulla situazione dei giocatori attualmente in prestito in nerazzurro e sul loro possibile riscatto per la prossima stagione. Il caso più spinoso resta soprattutto quello di Romelu Lukaku. Il belga, arrivato in estate in prestito dal Chelsea, non ha finora convinto la dirigenza nerazzurra. Il suo ritorno è stato senza dubbio segnato dal lungo infortunio che lo ha tenuto ai box da fine agosto e dalla successiva ricaduta.

I nerazzurri sarebbero pronti a trattare con il Chelsea per un rinnovo del prestito soltanto a patto che il belga torni quel giocatore decisivo che trascinò l’Inter a suon di gol nel biennio di Antonio Conte. Altrimenti tornerà a Londra a fine stagione

Inter, per Acerbi servirebbe un sacrificio. Bellanova con lo sconto

L’altro giocatore in prestito è Francesco Acerbi. Il centrale voluto fortemente da Simone Inzaghi si è pian piano conquistato un posto da titolare a discapito di Stefan De Vrij. Le sue buone prestazioni sembrerebbero aver convinto tutti ma per il riscatto servirà un sacrificio importante. Il giocatore compirà 35 anni e per riscattarlo serviranno ben 4 milioni di euro. Da valutare anche il suo pesante ingaggio da 2,6 milioni di euro a stagione.

Verso la riconferma Raoul Bellanova, che dopo una prima parte di stagione in ombra ultimamente sta collezionando diverse presenze. L’Inter punta sull’esterno anche per il futuro ma per riscattarlo servirà versare altri 7 milioni di euro al Cagliari. Molto probabile che, riporta il Corsport, l’Inter chieda uno sconto al club sardo.