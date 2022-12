Inter, la confessione di Hakimi: tifosi in subbuglio (CdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 08/12/2022

Inter, clamorosa indiscrezione lanciata dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano, Hakimi starebbe seriamente pensando di tornare in nerazzurro. Un affare che al momento resta complicato a causa degli alti costi, ma non impossibile.

L’esterno ha lanciato alcuni evidenti segnali, a partire da quel “Forza Inter sempre!” pronunciato al termine della vittoria del suo Marocco contro la Spagna in una diretta social. Il Corsport ha inoltre svelato un altro importante retroscena.

Inter, Hakimi ha nostalgia: dalla confessione a Lautaro alla speranza dopo il ritorno di Lukaku

Hakimi avrebbe voglia di tornare e dopo quanto accaduto con Lukaku ha cominciato a covare la speranza di realizzare questo desiderio. Avrebbe confessato il suo desiderio anche ad alcuni suoi ex compagni nerazzurri, Lautaro tra tutti. Concetto ribadito anche ad alcuni amici in comune con l’argentino: “Se potessi, non avrei alcun dubbio, tornerei all’Inter”.

Hakimi, sottolinea il Corriere dello Sport, a Parigi si trova molto bene, è un titolarissimo è un punto di riferimento per Galtier. L’unico problema potrebbe essere rappresentato dal clima turbolento che si respira nello spogliatoio francese essendoci tante prime donne: “Il laterale si è legato a Mbappé e non ha nulla contro le altre stelle. All’Inter, però, c’era maggiore armonia e unità”. Una notizia che ha già scatenato i tifosi nerazzurri che vorrebbero a tutti i costi un suo ritorno. Al momento, però, non può che essere ritenuto fantamercato, a causa degli alti costi e la volontà del Psg di trattenerlo.