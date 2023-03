Inter Juventus, Inzaghi in emergenza. Domani un cambio di gerarchie?

di Candido Baldini, pubblicato il: 18/03/2023

Inter Juventus di domani sera potrebbe rappresentare uno snodo fondamentale in vista della corsa per l’accesso alla prossima Champions League.I nerazzurri inversione casalinga stanno raccogliendo diversi punti, ma domani ci sarà emergenza, soprattutto in difesa. Alessandro Bastoni è alle prese con un infortunio che lo costringerà a saltare il match. Nella giornata di ieri è arrivato anche il forfait di Milan Skriniar, che aveva stretto i denti contro il Porto ma che non ha ancora smaltito la lombalgia.

Davanti ad André Onana domani ci saranno quindi Matteo Darmian (a destra), Stefan De Vrij (al centro) e Francesco Acerbi (a sinistra). Simone Inzaghi, stando alla Gazzetta dello Sport, starebbe valutando anche un cambio di gerarchie in attacco. Come al solito l’unico elemento della rosa certo del posto in attacco è Lautaro Martinez.

Inter Juventus, Lukaku possibile titolare. In palio la possibile permanenza

In vista di domani sera, secondo il quotidiano, il favorito sarebbe Romelu Lukaku. Il belga potrebbe essere schierato dal primo minuto, superando Edin Dzeko. Questa scelta potrebbe essere il primo passo verso un definitivo cambio di gerarchie. L’attaccante si sta giocando inoltre la permanenza a Milano anche per la prossima stagione.

“E allora il match di domenica sarà anche un’opportunità per ribaltare certe gerarchie . E, sull’onda, conquistare una permanenza a Milano che, oggi, non si può dare per scontata. Buon per Big Rom che l’Inter sia approdata ai quarti di Champions. Il doppio confronto con il Benfica, ma anche la semifinale di Coppa Italia con la stessa Juventus, saranno altri snodi fondamentali della stagione. Snodi che potranno far cambiare la prospettiva della sua annata”.