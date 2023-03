Inter Juventus, doppia sorpresa di formazione tra i nerazzurri

di Candido Baldini, pubblicato il: 19/03/2023

Inter Juventus di questa sera rappresenta un match chiave nella corsa per accedere alla prossima Champions League, soprattutto alla luce della sconfitta del Milan in casa dell’Udinese. Il tecnico nerazzurro dovrà studiare attentamente la formazione da mettere in campo. All’orizzonte infatti c’è un periodo fitto di sfide. L’Inter infatti è impegnata su tre fronti, e quella di questa sera sarà solo il primo di tre match contro gli uomini di Allegri.

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport l’11 titolare sarebbe praticamente scelto, e ci sarebbero ben due sorprese di formazione. In porta ci sarà Onana, mentre la difesa (molto rimaneggiata a causa degli infortuni) sarà composta da Acerbi, De Vrij e Darmian. Sulle fasce invece spaio a Dumfries a destra e Dimarco a sinistra.

Inter Juventus, Inzaghi si affida a due colonne che finora sono state sbiadite

La prima novità riguarda il centrocampo. Spazio a Brozovic dal primo minuto. Il croato torna ad essere titolare dopo diversi match in panchina, nei quali è entrato solamente a gara in corso. Con il suo ritorno in cabina di regia Calhanoglu slitterà più in avanti, nel ruolo di mezz’ala. A completare il terzetto dovrebbe essere Barella, con Mkhitaryan che dovrebbe riposare (anche questa è una sorpresa) dopo 19 titolarità consecutive.

Infine l’attacco. Lautaro Martinez è l’imprescindibile del reparto. Per quanto riguarda la sua spalla resiste il duello tra Dzeko e Lukaku. Il belga, dovrebbe essere il prescelto. Se così fosse Inzaghi affiderebbe un ruolo di grande responsabilità all’attaccante in un match chiave della stagione.