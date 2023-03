Inter-Juventus, Bastoni ma non solo: scatta l’emergenza in difesa

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 17/03/2023

Inter-Juventus, i nerazzurri impegnati contro i bianconeri nel posticipo della ventisettesima giornata di Serie A. Il quotidiano Tuttosport oggi in edicola ha fatto il punto della situazione in casa nerazzurra spiegando che è scattata l’emergenza in difesa.

Oltre a Bastoni, che ha rimediato una distrazione ai flessori della coscia sinistra, Simone Inzaghi sarà costretto molto probabilmente a rinunciare ancora a Milan Skriniar. Le condizioni dello slovacco sarebbero tutt’altro che incoraggianti. Il problema alla schiena rimediato qualche settimana fa non sarebbe ancora recuperato.

Inter-Juventus, Skriniar da valutare: straordinari per Darmian e Acerbi

Le condizioni di Skriniar verranno comunque valutate nelle prossime ore. Il difensore ha stretto i denti pur di rendersi nuovamente disponibile contro il Porto.

Scelte dunque obbligate, il trio titolare dovrebbe essere composto da Darmian, Acerbi e De Vrij. Stesso discorso sulla corsia sinistra, con Gosens infortunato, toccherà ancora a Dimarco.