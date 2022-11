Inter, Inzaghi annulla l’allenamento odierno: il programma per la sosta

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 18/11/2022

Inter, Simone Inzaghi ha deciso di comune accordo con la società di annullare la sessione di allenamento odierna con tutti i giocatori non convocati dalle proprie nazionali per il Mondiale o per le amichevoli e di mandarli in vacanza con un giorno di anticipo.

I nerazzurri si ritroveranno ad Appiano direttamente il prossimo 2 dicembre per poi partire per il mini ritiro a Malta due giorni dopo e rientrare in Italia il 10 dicembre. La società nel frattempo lavorerà sui rinnovi di contratto. La priorità resta quella di blindare Milan Skriniar con cui manca ancora il definitivo accordo economico, poi toccherà a Dzeko e Darmian.

Inter, cinque amichevoli in programma nella pausa invernale: il calendario

Nel mini ritiro a Malta i nerazzurri affronteranno due amichevoli: la prima contro una formazione locale il giorno 5 dicembre e poi contro il Salisburgo due giorni dopo. Una volta rientrati in Italia, la base sarà sempre Appiano per poi spostarsi per disputare le altre amichevoli. Il 16!dicembre voleranno a Siviglia per affrontare il Betis.

Prima di Natale, il 22 dicembre, ci sarà il ‘derby’ tra i fratelli Inzaghi al Granillo contro la Reggina. Infine è prevista un’ultima sfida del 2022 nerazzurro contro il Sassuolo al Mapei Stadium il 28 dicembre.