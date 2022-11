Inter, in società riflessioni in corso su un elemento diventato imprescindibile

di Candido Baldini, pubblicato il: 20/11/2022

Inter, la stagione in corso sta mostrando luci e purtroppo diverse ombre (come ad esempio le 5 sconfitte, 4 delle quali in scontri diretti). Tra gli aspetti positivi rientrano sicuramente le consacrazioni di alcuni elementi della rosa, che stanno vivendo momenti tra i più alti delle rispettive carriere. Basti pensare ad esempio a Federico Dimarco, ma non solo. Uno dei protagonisti assoluti degli ultimi match pre-mondiale è stato senza dubbio Hakan Calhanoglu.

Il turco, dopo l infortunio di Marcelo Brozovic, è stato impiegato da regista davanti alla difesa. L’esperimento era stato tentato un anno fa in un solo match. Quest’anno è stato riproposto e i risultati sono stati davvero soddisfacenti, al punto che al rientro del croato potrebbe presentarsi un “problema” (di cui Inzaghi si è già detto felice).

Inter, per Calhanoglu c’è aria di rinnovo

La centralità che il centrocampista sta assumendo nel gioco di Inzaghi ha portato, come scrive il Corriere dello Sport, a delle riflessioni da parte della dirigenza. Secondo il quotidiano infatti si starebbe pensando al rinnovo contrattuale del giocatore, così da blindarlo ed evitare magari ciò che accadde sull’altra sponda di Milano.

“La firma non sarà un appuntamento imminente, ma finisce tra gli step della società per la seconda parte di stagione. Il Calha nevralgico per un’Inter che si è rimessa a girare, ha detto la sua anche come regista: tutto questo depone a favore del turco se si tratta di prolungare il futuro qui. Poi c’è un saldo alquanto positivo, che non deriva solo dall’aver cambiato ruolo perché le necessità di Inzaghi lo richiedevano. Siamo nell’ordine di 11 gol e 18 assist sistemati in un anno e mezzo di Inter”.