Inter, in attesa di Skriniar sta per arrivare un importante rinnovo

di Candido Baldini, pubblicato il: 14/01/2023

Inter, c’è ancora da aspettare per capire cosa accadrà con Milan Skriniar, che deve dare una riposta sulla proposta di rinnovo che la dirigenza gli ha presentato. Ovviamente più passa il tempo e più aumenta il pessimismo sull’esito della vicenda. Nel frattempo però, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, un’altra vicenda si sta per chiudere in maniera più felice per Simone Inzaghi ed il mondo nerazzurro.

In questa stagione chi sta recitando un ruolo da assoluto protagonista è senza dubbio Edin Dzeko. Il bosniaco è il miglior marcatore dei nerazzurri, ed ha messo a segno anche reti pesanti, come ad esempio quella realizzata contro il Napoli. Per questa ragione e non solo Marotta gli ha presentato un’offerta per prolungare il suo accordo con l’Inter.

Inter, Dzeko una garanzia: così l’attaccante si è meritato il rinnovo

Stando alla rosea Dzeko sta seguendo un programma di allenamento molto rigido per mantenere la migliore forma fisica, fatto di massaggi dedicati e lavori personalizzati per accelerare il recupero tra una gara ed un’altra. Il bosniaco insomma trascorre ad Appiano molto tempo in più rispetto ai compagni. E tutto ciò ha spinto la società a voler puntare su di lui anche per la prossima stagione.

“La società apprezza, Inzaghi ancor di più. Così l’attaccante si è guadagnato sul campo un rinnovo di contratto che arriverà nelle prossime settimane. C’è già un appuntamento fissato a febbraio tra il giocatore e i dirigenti: ci sarà da trattare, ovviamente, ma il finale della storia non sembra in discussione”.