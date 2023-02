Inter, il voto a Lautaro è super. Il peggiore? Una provocazione

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 06/02/2023

Inter, sbornia derby. Ieri i nerazzurri hanno vinto la stracittadina. Una gara mai in discussione, quella contro il Milan di Pioli, che – dopo la Supercoppa – si è dovuto arrendere ancora una volta alla maggior prontezza degli uomini di Inzaghi.

Match winner dell’incontro Lautaro. L’argentino, che a dicembre ha conquistato la Coppa del Mondo con la sua Nazionale, si è reso decisivo nella serata di gala. Un’incornata, quella su angolo, che ha permesso alla sua squadra di esultare. Tanto è bastato per chi, nel derby, è solito scatenarsi. Lautaro oggi è il migliore nelle pagelle de La Gazzetta dello Sport.

Inter, che Lautaro! Il gol vittoria è suo. E il voto è da sogno

“Subito dentro il derby, con la voglia di spaccare. Segna “soltanto” un gol perché Tatarusanu per due volte gli

dice di no con grandi interventi. Lautaro migliore in campo con lode, attaccante totale”, si legge sulle pagine del quotidiano milanese. Voto 7.5 per il Toro, uomo del match, trascinante per i suoi compagni.

Il peggiore? Una provocazione, più che altro. Onana, mai impegnato, prende 6 dal giornale. “Un’unica vera parata, sul tiro di Diaz, “mitologico” perché l’unico con una certa pericolosità”, si legge. Emblema di una gara a senso unico: l’Inter festeggia. Il derby è ancora una volta suo.