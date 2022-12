Inter, due giocatori preoccupano Inzaghi in vista della sfida al Napoli

di Candido Baldini, pubblicato il: 24/12/2022

Inter, alla ripresa del campionato i nerazzurri se la dovranno vedere con il Napoli, capolista imbattuta della Serie A. Non una sfida semplice, visto che un’eventuale sconfitta (si tratterebbe della sesta) taglierebbe Simone Inzaghi e i suoi fori dalla corsa per lo scudetto. Vietato sbagliare insomma, e per questa ragione sarà fondamentale poter contare sul contributo di tutti glie elementi a disposizione.

Proprio in questa ottica la Gazzetta dello Sport ha riportato questa mattina una notizia che certamente rappresenterà motivo di preoccupazione per Simone Inzaghi. Due giocatori infatti, che hanno disputato con le rispettive nazionali il Mondiale fino alle sue fasi conclusive, si aggregheranno alla squadra solo a fine mese.

Inter, tegola per Inzaghi che riavrà due elementi solo a fine anno

Si tratta di Marcelo Brozovic (semifinalista e terzo classificato con la sua Croazia) e Lautaro Martinez, che la Coppa l’ha portata a casa. “Non proprio la più semplice delle situazioni possibili per l’allenatore, considerato che l’impegno con il Napoli è fissato al 4 gennaio. Nella migliore delle ipotesi l’attaccante e il centrocampista arriveranno alla vigilia della supersfida contro Spalletti con soli quattro allenamenti nelle gambe. Entrambi, peraltro, reduci comunque da giornate di festeggiamenti. Logico pensare, dunque, che alla ripresa sia più facile vederli in panchina che tra i titolari”.

In cabina di regia l’assenza del croato potrebbe pesare relativamente. In quella posizione infatti Hakan Calhanoglu si è reso protagonista di prestazioni di altissimo livello, al punto da diventare un punto fermo del gioco. In attacco andrà risolto un rebus, anche se il ritorno di Lukaku faciliterà senza dubbio Inzaghi.