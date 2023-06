Inter, dallo stadio al nuovo sponsor: Zhang chiarissimo (GdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 09/06/2023

Inter, nel corso della lunga Inter rilasciata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Steven Zhang ha parlato anche delle questioni stadio e nuovo sponsor.

Il progetto di costruire un nuovo impianto con il Milan sembra essere ormai definitivamente sfumato e i nerazzurri sarebbero già pronti ad attuare il piano B: “È lo stesso problema dei diritti tv. C’è difficoltà ad accettare cose nuove e a cambiare passo. Inter e Milan sono due club in competizione ma con il medesimo obiettivo di crescita. Uno stadio in comune lo garantirebbe più di due impianti. L’idea dell’Inter è sempre stata questa. Il Milan invece ha cambiato 4 proprietà e altrettante idee”.

Inter, Zhang dice no a San Siro: per lo sponsor sul tavolo diverse proposte

Nel caso in cui i rossoneri dovessero decidere di proseguire autonomamente i nerazzurri non resterebbero a San Siro e costruirebbero un altro impianto. Parola di Steven Zhang che ha bocciato l’ipotesi di restare nell’attuale impianto: “la nostra priorità è un nuovo stadio, con o senza il Milan”.

Sulla questione sponsor invece si parla negli ultimi giorni di un accordo imminente con Qatar Airways ma il numero uno nerazzurro ha preferito non sbilanciarsi dichiarando: “Abbiamo tre o quattro candidature importanti. Non so ancora dire quale sarà scelta. Vogliamo un brand adatto all’Inter e stabile”.