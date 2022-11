Inter, buone notizie dal CdA. Novità sul nuovo sponsor (CdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 30/11/2022

Inter, ieri si è tenuto il Consiglio di Amministrazione del club nerazzurro dal quale sarebbero emerse diverse buone notizie. Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha fatto un resoconto su quanto trapelato, spiegando che ci sarebbe stato un aumento dei ricavi pari al 31%. Un aumento dovuto principalmente dal versamento anticipato della prima rata dei diritti Tv e dalla partnership con Konami.

In quel dato però sono conteggiati anche i 16,5 milioni di euro che avrebbe dovuto versare Digitalbits come prima rata. Cifra che raggiungerebbe 17,6 milioni di euro di debito considerando anche i premi non riscossi della stagione precedente (Coppa Italia e secondo posto in campionato)

Inter, problema Digitalbits: per il futuro rispunta HiSense

L’Inter ha ribadito di riservarsi tutte le azioni e rimedi a tutela dei propri interessi e diritti contrattuali per cercare di risolvere la questione Digitalbits. La società nel frattempo sarebbe alla ricerca di un nuovo main sponsor in grado di sostituire l’attuale il primo possibile.

Stando alle ultime indiscrezioni ci sarebbe stato un ritorno di fiamma con l’azienda HiSense, già partner dei nerazzurri. L’azienda di elettrodomestici, sponsor anche del mondiale in Qatar, potrebbe dunque diventare il nuovo sponsor di maglia per il futuro