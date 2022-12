Inter, addio a Digitalbits: nuova ipotesi per lo sponsor (TS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 19/12/2022

Inter, la collaborazione con Digitalbits può considerarsi ormai conclusa. La società americana non ha rispettato i pagamenti previsti dal contratto e potrebbe scomparire dalle maglie nerazzurre molto presto.

Come riportato dal quotidiano Tuttosport oggi in edicola, le trattative tra le parti si sarebbero interrotte e a questo punto si attende soltanto l’ufficialità della rottura. Molto probabile che già a partire dalla sfida contro il Napoli, alla ripresa del campionato, non compaia più sulle divise nerazzurre.

Inter, ipotesi LeoVegas ma occhio alle leggi

Il quotidiano torinese ha poi dato importanti aggiornamenti su quello che potrebbe essere il nuovo main sponsor nerazzurro. Negli ultimi giorni sarebbe spuntata l’ipotesi LeoVegas, già partner commerciale dell’Inter. Il gruppo svedese di scommesse ha avuto L’ultimo fatturato di ben 328 milioni di euro, cifra destinata ad aumentare nel 2022.

Ci sarebbe però un grosso ostacolo rappresentato dalla legislazione italiana che non permette sponsorizzazioni delle aziende di scommesse. Venerdì scorso è stata varata dalla Lega un’istanza al governo per modificare le regole: “ora la modifica diventa più probabile non essendoci più al governo i Cinque Stelle, principali fautori di quella disciplina restrittiva”. Adesso non resta che attendere ulteriori novità sulla questione. Intanto restano in lizza anche i marchi Binance e Hisense.