Infortunio Mkhitaryan, nuova tegola per Inzaghi: le condizioni (GdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 30/12/2022

Infortunio Mkhitaryan, arrivano importanti aggiornamenti sulle condizioni dell’armeno dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il centrocampista ha abbandonato il campo al terzo minuto della ripresa dell’amichevole contro il Sassuolo.

Il giocatore avrebbe rimediato una leggera lombalgia. Stando a quanto riferisce la rosea non si tratterebbe di nulla di grave e sarebbe stato sostituito soltanto precauzionalmente per evitare rischi inutili. La sua presenza in campo per il 4 gennaio resta ancora in dubbio.

Infortunio Mkhitaryan, Napoli a rischio: Brozovic scalpita

Nella giornata di oggi verrà valutato ad Appiano Gentile dallo staff medico nerazzurro. Le sue condizioni verranno monitorate in questi giorni in vista della sfida contro il Napoli. Intanto Inzaghi potrà contare sul recuperato Brozovic che scalpita per una maglia da titolare.

Da monitorare con attenzione anche le condizioni di De Vrij, alle prese con un problema alla caviglia. Recuperati invece Correa e D’Ambrosio, che sono tornati regolarmente ad allenarsi con il resto della squadra. Si attendono ulteriori novità nei prossimi giorni.