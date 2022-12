Gosens Inter, le ultime: rifiutato un club per gennaio. C’è un’idea precisa

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 13/12/2022

Gosens Inter, strategia chiara. Il tedesco è chiuso a Milano dall’esplosione di Dimarco. Una gararchia completamente ribaltata, quella sulla fascia mancina nerazzurra. L’ex Atalanta è così oggi fra i nomi più chiacchierati del mercato in uscita.

Ma cosa succederà a gennaio? Fa il punto La Gazzetta dello Sport. C’è un’intenzione precisa, ed è quella – da parte dello stesso calciatore – di non finire in prestito. Gosens, spiega il giornale, vorrebbe una squadra pronta a scommettere su di lui fin da subito per ricominciare da zero, ma con la fiducia totale di un eventuale nuovo club.

Gosens Inter, quale futuro? Il grande rifiuto, l’opzione di continuare a Milano

Ecco perché il mancino avrebbe rifiutato anche lo Schalke 04 che, nelle ultime ore, si era affacciato alla porta per un tipo di trasferimento che non è appunto gradito a Gosens. Non è escluso che, alla fine, il tedesco rimanga nerazzurro.

“L’ombra di Truffert probabilmente lo accompagnerà per le prossime settimane, ma Robin è convinto di poter lasciare subito un’impronta alla ripresa della stagione”, si legge oggi sulle pagine del quotidiano milanese.