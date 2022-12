Gosens Inter, cambia tutto: chiara l’intenzione del club (CdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 07/12/2022

Gosens Inter, resta incerto il futuro dell’esterno ma arrivano importanti novità sulle intenzioni del club nerazzurro dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. L’ex Atalanta sta trovando pochissimo spazio nel corso di questa stagione e nelle ultime settimane si è spesso parlato di una sua cessione nel mercato invernale.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, l’intenzione dell’Inter sarebbe quella di non cederlo a gennaio, a meno di offerte irrinunciabili. Su di lui ci sarebbero alcuni club di Bundesliga ma al momento non sarebbero arrivate proposte concrete.

Gosens Inter, il tedesco si mette in vetrina: stasera occasione con il Salisburgo

A quasi un anno di distanza dal suo arrivo, Gosens sembrerebbe pronto a provare a conquistarsi un posto da titolare. I problemi fisici che ne hanno condizionato le ultime stagioni sono ormai alle spalle e sembra essere tornato quello dell’Atalanta.

Questa sera alle 18:00 andrà in scena a Malta l’amichevole con il Salisburgo e il tedesco scenderà in campo dal 1’ minuti. Il 28enne, insieme a Bellanova, sembra essere l’interista in migliore condizione fisica. Questo mini ritiro può essere una vetrina importante per lui per convincere Inzaghi.